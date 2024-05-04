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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها فى دولة الكويت ، والذي استمر حتي الساعات الاولي من صباح اليوم . 

وشهد حفل شيرين عبد الوهاب حضور جماهيري كبير ، وقد قدمت شيرين عبد الوهاب عدد من الأغاني ومنها الكدابين ، حبة جنه ، علي بالي ، اه يا ليل ، بطمنك .

وشهدت أغنية “ متحاسبنيش ” تفاعل كبير من قبل الجمهور ، بعد ان ظهرت شيرين وهي ترتعش اثناء آدائها بسبب تاثرها بالاغنية . 

نجاة الصغيرة حاضرة في حفلي شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر

شيرين عبد الوهاب : النهاردة أنا صوت الكويت

أحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بدولة الكويت، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا ، وقدمت فيه عدد كبير من اغانيها . 

وخلال الحفل ردت شيرين عبد الوهاب علي تلقيبها بصوت مصر قائلة : النهاردة انا صوت الكويت ، انا بحس أني صوت كل بلد بغنيلها . 

بدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلها على مسرح أرينا الكويت، ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع، وذلك بحضور كامل العدد. 

 

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الحفل بفستان أسود طويل، وذهبي، وبدأت الحفل بأغنية آه يا ليل، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها. 

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت 

وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت قد أعلنت عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر 2023، وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

وقد أعلنت من قبل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 27 من شهر أكتوبر إلى تأجيله لأجل غير مسمى بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كما وصفوها ، والذى كان من المفترض أن يقيم على خشبة مسرح مرايا بمدينة العلا فى المملكة العربية السعودية.

وعلقوا من خلال الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات العلا على موقع أكس ،  فى بيان جاء فيه: “لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين  وهو الحفل الذي كان مقررا يوم 27 أكتوبر”.

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