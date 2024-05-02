عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالحجاب.. شيرين عبد الوهاب تصل الكويت لإحياء حفل غنائي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب بالحجاب

وصلت المطربة شيرين عبد الوهاب إلى مطار الكويت استعدادا لاحياء حفلها المنتظر هناك بمشاركة المطرب تامر عاشور.

 

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى المطار وهي ترتدي حجاب فى ظهور مثير للجدل، حيث أنها المرة الأولى التى ترتدي فيها حجاب أمام جمهورها.

 

تستعد شيرين عبد الوهاب للقاء جمهورها في الكويت، حيث تحيي أولى حفلات مهرجان "ليلة عمر 2024"، يومي 3 و 4  مايو) المقبل في "أرينا الكويت".

ومن المنتظر أن تقدّم شيرين خلال الحفل عدداً من أشهر أغانيها، ومنها: "حبّه جنة"، "الوتر الحساس"، "كلام عينيه"، "أنا في الغرام"، "عين ونني"، "أنا كتير"، "مشاعر"، "كلها غيرانه"، "كده يا قلبي" و"على بالي"، و"بحبك إنت".

 

أما الحفل الثاني فسيحييه النجمان المصريان بهاء سلطان وتامر عاشور، بمشاركة المطرب السعودي عايض.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب أحيت أخيراً حفلاً غنائياً في بيروت، حضره جمهور من مختلف الجنسيات العربية، حيث دخلت المسرح مع فرقتها الموسيقية وهي بكامل أناقتها مرددةً أغنية "نساي" وسط عاصفة من التصفيق الحار والهتاف بعبارة "وحشتينا يا شيرين".

يُشار الى أن تامر عاشور أحيا في مارس الماضي حفلين غنائيين في الكويت، قدّم خلالهما مجموعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، ومنها: "هيجيني موجوع" و"عشت معاك حكايات" و"بحبك وخايف" و"تسلم" و"كلموها عني" و"بقول عادي".

 

شيرين عبد الوهاب تامر عاشور المطرب تامر عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية سب محامي الأهلي.. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني المقرر انطلاقها 8 مايو بالمدارس

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أسود ملون يحقق صفر إيرادات أمس في دور العرض

برنامج طبي جديد على «الراديو 9090» مع فاطمة مصطفى

سميرة سعيد تطرح أغنيتها "كداب" .. فيديو

من داخل مقاتلة حربية.. شريف منير يروج لـ “السرب”

أخبار الفن| السقا مع زوجته بعرض فيلم السرب.. رسالة إسعاد يونس لـ ياسمين والعوضي

لسه بتحبوا بعض.. إسعاد يونس توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز والعوضي

أخبار الفن.. أكرم حسني يكشف سبب تحمسه لتجسيد الشخصية الكرتونية «غارفيلد»..هشام عبد الخالق: هذا سر اختيار شريف عرفة لـ «اللعب مع العيال»

خسرنا أعظم امرأة| رسالة مؤثرة من ابنة رانيا فريد شوقي لـ جدتها

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

السعودية.. حريق هائل بأحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية وتحرك عاجل للسلطات

إمام الحسين: كبار السن يلاقون معاملة تليق بهم في مصر

بعد التوجيهات الرئاسية.. 3 تشريعات مهمة انتصرت للمرأة المصرية في عهد السيسي

وزير الرياضة لهنا جودة: مصر تدعمك وتقف خلفك وننتظر منك تتويجا أولمبيا

رئيس COP28 يترأس وفد الإمارات في اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون بقطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

حرارة ورياح نهارا وجو بارد ليلا .. توقعات حالة طقس اليوم

زيادة عالمية.. أسعار الذهب اليوم في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ