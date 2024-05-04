نجاة الصغيرة حاضرة في حفلي شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر

تحيي كل من النجمتين شيرين عبد الوهاب وآمال حفلين في كل من دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية في نفس التوقيت .

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنانة آمال ماهر علي اداء أغنية “ عيون القلب ” في حفلهن ، للفنانة القديرة نجاة الصغيرة .

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بدأت منذ قليل الفنانة آمال الفقرة الثانية من حفلها بالمملكة العربية السعودية ، حيث قدمت عدد من الاغاني الخاصة بها ولكبار المطربين امثال أم كلثوم ووردة .

وارتدت آمال ماهر فستانا في الوصلة الثانية من الحفل فستان من اللون الفضي ، بينما ارتدت في الوصلة الاولي فستان من اللون الاحمر .

وقدمت آمال ماهر عددا من الاغاني ومنها سكة السلامة ، اتقي ربنا فيا ، ياعيني عليكي يا طيبة ، لو كان بخاطري انا ، بالاضافة إلى أغنية الف ليلة وليلة ، انت عمري ، لكوكب الشرق أم كلثوم ، وهما الاغنيتان اللاتي شهد تفاعل كبير من قبل الجمهور .