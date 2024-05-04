بالفضي والأحمر .. آمال ماهر تشغل السعودية بأغاني أم كلثوم

بدأت منذ قليل الفنانة آمال الفقرة الثانية من حفلها بالمملكة العربية السعودية ، حيث قدمت عدد من الاغاني الخاصة بها ولكبار المطربين امثال أم كلثوم ووردة .

وارتدت آمال ماهر فستان في الوصلة الثانية من الحفل فستان من اللون الفضي ، بينما ارتدت في الوصلة الاولي فستان من اللون الاحمر .

وقدمت آمال ماهر عددا من الاغاني ومنها سكة السلامة ، اتقي ربنا فيا ، ياعيني عليكي يا طيبة ، لو كان بخاطري انا ، بالاضافة إلى أغنية الف ليلة وليلة ، انت عمري ، لكوكب الشرق أم كلثوم ، وهما الاغنيتان اللاتي شهد تفاعل كبير من قبل الجمهور .

وقالت آمال ماهر، للجمهور في بداية حفلها بجدة: «شكرا عالحفاوة الجميلة والاستقبال الأكتر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير علشان الليلة تطلع من أميز الليالي اللي أنتم تستحقوها لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا».