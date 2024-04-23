تصل إلى 23 ألف جنيه مصري.. أسعار حفل آمال ماهر بالسعودية

تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة أول حفل جماهيري لها ، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ، يوم 3 مايو المقبل .

وكشفت الجهة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر عن أسعار الحفل المقرر اقامته يوم 3 مايو المقبل ، حيث تبدأ اسعار التذاكر من 150 ريالا سعويا ، ما يعادل 900 جنيه مصري .

وهناك عدد من الفئات لتذاكر الحفل وهي 100 ريال سعوي ، 150 ريالا سعوديا ، 400 ريال سعودي ، واخيرا 1850 ريالا سعوديا ، وهو ما يزيد على 23 ألف جنيه مصري .

شهد حفل آمال ماهر، والذي أقيم على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرون معها بشكل كبير.

وشهد الحفل عودة آمال ماهر إلى إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة، منذ آخر حفل لها، والذي أقيم داخل مدينة العلمين الجديدة.

حفل آمال ماهر في التجمع الخامس جاء بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة أوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً.

ملكة الغناء العربي، كما يسميها جمهورها، ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه أقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق.

أحدث أعمال آمال ماهر

جدير بالذكر أن الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان “أنا كويسة”، والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.