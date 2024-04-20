رد فعل آمال ماهر على لقب صوت مصر من جمهور حفل التجمع الخامس

فى حفل غنائي ضخم ، أحيت الفنانة آمال ماهر حفلًا غنائيًا ، علي مسرح الماركي بالتجمع الخامس وذلك خلال الساعات الماضية وقد تفاعل الحاضرين معها بشكل كبير .

وخلال الحفل حرص أحد الحضور على التفاعل مع آمال ماهر قائلًا : أنتي صوت مصر ، لترد عليها “ الله يخليك شكراً”.

ويشهد الحفل عودة آمال ماهر الي إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة ، منذ اخر حفل لها ، والذى أقيم داخل مدينة العالمين الجديدة .

حفل آمال ماهر، بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة اوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً، ملكة الغناء العربي كما يسميها جمهورها ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه اقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق.

الجدير بالذكر أن الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان أنا كويسة والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الآلبوم ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.