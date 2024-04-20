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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حضور جماهيري ضخم .. 30 صورة من حفل الفنانة آمال ماهر

امال ماهر
امال ماهر

شهد حفل الفنانة  آمال ماهر ، والذي أقيم  فى مسرح الماركي بالتجمع الخامس  خلال الساعات الماضية ،حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرين معها بشكل كبير . 

ويشهد الحفل عودة  آمال ماهر الي إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة ، منذ اخر حفل لها ، والذي أقيم داخل مدينة العالمين الجديدة . 

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حفل آمال ماهر، بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة اوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً، ملكة الغناء العربي كما يسميها جمهورها ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه اقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق. 

الجدير بالذكر أن الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان أنا كويسة والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الآلبوم ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.

 

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