الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

بإطلالة مميزة وصوت ساحر ، إنهت الفنانة آمال ماهر حفلها الغنائي الضخم ، والذي أقيم فى مسرح الماركي بالتجمع الخامس خلال الساعات الماضية ، وقد شهد حضورا جماهيريا ضخما، و تفاعل الحاضرين .

وحاولت الفنانة آمال ماهر إنهاء الحفل بعد وصلة غنائية أمتدت لما يزيد عن ساعتين ، الا ان الجمهور رفض وطلب منها أستكمالها باغاني أخري ، لترد عليه بان الاغاني التى اجرت عليها الفرقة الموسيقية بروفات إنتهت .

وعقب إنتهاء الحفل الغير مذاع على الهواء ، تصدرت الفنانة آمال ماهر مؤشر لبحث عبر موقع أكس .

آمال ماهر : الأغاني خلصت اللي عاملين عليها بروڤة😂#آمال_ماهر pic.twitter.com/K0IiDansiw — Ahmed Aboulyazeed (@AAboulyazeed) April 19, 2024

شهد حفل الفنانة ، والذي أقيم فى مسرح الماركي بالتجمع الخامس خلال الساعات الماضية ،حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرين معها بشكل كبير .

ويشهد الحفل عودة آمال ماهر الي إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة ، منذ اخر حفل لها ، والذي أقيم داخل مدينة العالمين الجديدة .

حفل آمال ماهر، بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة اوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً، ملكة الغناء العربي كما يسميها جمهورها ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه اقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق.

الجدير بالذكر أن الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان أنا كويسة والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الآلبوم ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.