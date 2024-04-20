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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

امال ماهر
امال ماهر

بإطلالة مميزة وصوت ساحر ، إنهت الفنانة  آمال ماهر حفلها الغنائي الضخم ، والذي أقيم  فى مسرح الماركي بالتجمع الخامس  خلال الساعات الماضية ، وقد شهد حضورا جماهيريا ضخما، و تفاعل الحاضرين .

وحاولت الفنانة  آمال ماهر إنهاء الحفل بعد وصلة غنائية أمتدت لما يزيد عن ساعتين ، الا ان الجمهور رفض وطلب منها أستكمالها باغاني أخري ، لترد عليه بان الاغاني التى اجرت عليها الفرقة الموسيقية بروفات إنتهت . 

وعقب إنتهاء الحفل الغير مذاع على الهواء ، تصدرت الفنانة آمال ماهر مؤشر لبحث عبر موقع أكس .

 

شهد حفل الفنانة ، والذي أقيم  فى مسرح الماركي بالتجمع الخامس خلال الساعات الماضية ،حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرين معها بشكل كبير .

رد فعل آمال ماهر على لقب صوت مصر من جمهور حفل التجمع الخامس

حضور جماهيري ضخم .. 30 صورة من حفل الفنانة آمال ماهر

 

ويشهد الحفل عودة  آمال ماهر الي إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة ، منذ اخر حفل لها ، والذي أقيم داخل مدينة العالمين الجديدة . 

حفل آمال ماهر، بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة اوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً، ملكة الغناء العربي كما يسميها جمهورها ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه اقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق. 

الجدير بالذكر أن الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان أنا كويسة والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الآلبوم ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.

آمال ماهر الفنانة آمال ماهر موقع إكس صوت مصر مسرح الماركي التجمع الخامس

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الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

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