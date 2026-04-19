محمد أبو العينين: إقرار إعد.ام الفلسطينيين مصيبة ونطالب بوقفه فورا

أعرب النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن رفضه القاطع لأي تشريعات تمس حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الموافقة على قانون يبيح إعدام الفلسطينيين تمثل “مصيبة” بكل المقاييس.

القوانين الدولية والإنسانية

وقال رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خلال جلسة انعقدت اليوم بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة إن مثل هذه القوانين تمثل تصعيدًا خطيرًا يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لوقف هذا النهج الذي من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة.

التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات

وأضاف أن الموقف المصري ثابت في رفض أي ممارسات تنتهك حقوق الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع.