مستشار بايدن السابق: إغلاق مضيق هرمز يمنح إيران ورقة ضغط غير مسبوقة ويهدد إمدادات الطاقة

حذّر عاموس هوكشتاين، الذي شغل منصب كبير مستشاري الطاقة والأمن القومي خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، من تداعيات سيطرة إيران على مضيق هرمز، معتبراً أن طهران باتت تمتلك "ورقة لم تكن لديها من قبل"، بغض النظر عن مآلات الصراع.

وقال هوكشتاين في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن إيران كانت نظرياً قادرة على إغلاق المضيق في السابق، لكنها لم تقدم على ذلك، مضيفاً أن هذا الواقع يمنحها حالياً أداة ضغط جديدة في مواجهة خصومها.

وفي ما يتعلق بأسعار الطاقة، أشار إلى أن أسعار البنزين تجاوزت حاجز 4 دولارات نتيجة "اضطراب حقيقي" في الأسواق، محذراً من تفاقم الأزمة في حال استمرار التوترات.

وأوضح أن أزمات الطاقة المرتبطة بممرات حيوية مثل مضيق هرمز تتطور ببطء في البداية، قبل أن تتدهور بشكل حاد، قائلاً إن ناقلات النفط التي كانت في طريقها إلى وجهاتها قد تستغرق ما بين 25 و30 يوماً للوصول، لكن في حال توقف الإمدادات الجديدة، فإن الأسواق قد تواجه نقصاً حاداً.

وأضاف أن بعض الدول قد تقترب من مرحلة نفاد الوقود، بما في ذلك وقود الطائرات، إذا استمر إغلاق المضيق، مشيراً إلى أن أمام الإدارة الأمريكية "بضعة أسابيع" قبل أن تشهد الأسعار ارتفاعاً كبيراً