اقتحام بؤرة إرهابية في ختام التدريب العسكري المصري الهندي إعصار 4

اختتمت فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4، بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والهندية، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من قادة قوات الصاعقة والملحق العسكري الهندس بالقاهرة.

وشهدت مراحل التدريب تنفيذ عدداً من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة ، وتنظيم معرضاً للأسلحة والمعدات ، فضلاً عن التدريب على التعامل الأمثل مع العبوات الناسفة المرتجلة.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية بإستخدام المروحيات حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية وتقديم الاسعافات الأولية وإنقاذ المصابين، كما تم تنفيذ عدداً من الرمايات غير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

وأظهرت مراحل التدريب المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.