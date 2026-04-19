بحضور تامر عبد المنعم وأشرف زكي.. بدء عزاء والد دينا رامز بمسجد الشرطة

بدأ عزاء والد الإعلامية دينا رامز في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حالة من الحزن والتأثر التي ظهرت عليها، وذلك بحضور زوجها الإعلامي طارق علام حيث رافقها أثناء تلقي العزاء.

وحرص على الحضور الفنان تامر عبد المنعم ونقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي والفنان خالد زكي.

وفاة والد دينا رامز

وكان رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي ، والد الإعلامية دينا رامز، زوجة الإعلامي طارق علام بعد صراع مع المرض.

وكشف الإعلامي طارق علام عن موعد ومكان الجنازة كاتبا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله الأستاذ الدكتور محمد رامز حسين أستاذ دكتور متفرغ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ورئيس مجلس إدارة المركز سابقًا والد كلٍ من:

المهندس حسين رامز والإعلامية دينا رامز حرم الإعلامي طارق علام وإينا رامز حرم الأستاذ أشرف علوي.

وشقيق كلٍ من:

عصام رامز – المرحومة نيفين رامز – نايلة رامز – الدكتورة ماجدة رامز

وتابع : صلاة الجنازة: المغرب اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

والدفن بمقابر الأسرة والعزاء يوم الاحد بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.