أوقف القطار.. تصرف إنسانى من سائق قطار تجاه سيدة حامل

تصرف سائق قطار بإنسانية، حيث قام بإنقاذ سيدة كانت تلد خلال استقلالها للقطار، فتوقف في محكة طنطا وطلب الإسعاف الذين قاموا بتوليد السيدة وإنقاذها ومولودها.

تحرك مسئولو هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الغربية صباح اليوم، الأحد، سعيا لإنقاذ حياة سيدة أصيبت بطلق وأعراض الولادة بشكل مفاجئ أثناء استقلالها قطار "الإسكندرية ـ أسوان" للمرة الثالثة على التوالي، ما دفع قائد القطار إلى التوقف بمحطة قطارات طنطا سعيا لإنقاذ حياتها طوال نحو نصف ساعة على الأكثر.

كانت غرفة عمليات والطوارئ بمحطة قطارات طنطا تلقت بلاغا من قائد قطار الصعيد يفيد بضرورة إبلاغ مسئولي هيئة الإسعاف والتحرك لإغاثة السيدة حفاظا على حياتها وحياة المولود.

في المقابل، استجاب الدكتور محمد وجدي، مدير هيئة الإسعاف بالغربية، وتم الدفع بفريق طبي من هيئة الإسعاف بالتعاون مع مسئولي إدارة محطة طنطا وتجهيز نقطة الإسعاف بالمحطة واستدعاء فريق الطبي من المسعفين للتعامل مع الحالة داخل القطار وصعودهم إلى داخل العربة التي توجد بها السيدة الحامل حتى تمت عملية الولادة بنجاح تحت ملاحظة كاملة ودقيقة من فريق المسعفين.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل السيدة ومولودها إلى مستشفى طنطا العام لمتابعة حالتها الصحية والمولود عقب الولادة.



