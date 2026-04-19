الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"بحبه ومحظوظة به”.. ماذا قالت منة شلبي عن والدها قبل رحيله

تقى الجيزاوي

رحل عن عالمنا رجل الأعمال محمد هشام الدين شلبي، والد الفنانة منة شلبي، وسط حالة من الحزن، بعد علاقة إنسانية قريبة جمعت بينه وبين ابنته خلال السنوات الأخيرة، اتسمت بالمودة والتقارب رغم فترات البعد والسفر. 



وكان الراحل يعيش منذ سنوات خارج مصر  إلا أن علاقته بابنته منة شلبي ظلت قوية ومليئة بالمودة حيث عبرت في أكثر من مناسبة عن حبها الشديد له، وقالت فى العديد من التصريحات الصحفية: “أحب والدي وأنا محظوظة به”، كما وصفته بأنه طيب القلب ولا يضغط عليها في قراراتها.


وفي عام 2021، احتفلت منة بعودته من الخارج بعد فترة طويلة من الإقامة، ونشرت صورة تجمعها به معلقة: “الباشا نورنا”، في إشارة إلى فرحتها الكبيرة بوجوده.


وخلال السنوات الأخيرة.، كانت تحرص منة على الاطمئنان عليه بشكل مستمر خاصة مع أزماته الصحية المتكررة وسفره للعلاج بالخارج ما عكس حالة من التقارب بينهما في الفترة الأخيرة قبل رحيله.

وفاة والد منة شلبي

وأعلن خبر الوفاة زوج الفنانة المنتج أحمد الجنايني عبر حسابه الشخصي،  مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة ستُقام يوم الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي.


وكان محمد هشام الدين شلبي يعيش خارج مصر منذ سنوات طويلة عقب انفصاله عن الفنانة زيزي مصطفى، قبل أن يعود في فترات متقطعة لزيارة ابنته ومتابعة حالته الصحية، ثم عاد مجددًا لاستكمال علاجه بالخارج حتى وافته المنية.

