متحدث يونيفيل في لبنان: الاعتداء على قواتنا جريمة حرب

قال داني الغفري المتحدث باسم قوات يونيفيل في لبنان أنه تم استهداف مواقع العمليات، منوها إلى العمل على تقرير وتقديمه لمجلس الأمن.

وأكد الغفري في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف" أنهم مستمرون في تقديم المساعدات للشعب اللبناني، معتبرا أن الاعتداء على قوات اليونيفيل هو جريمة حرب مطالبا الحكومة اللبنانية بالتحقيق في وفاة الجندي الفرنسي.

وأوضح المتحدث باسم قوات يونيفيل في لبنان أنه يجري التواصل مع الجيش اللبناني لمعرفة سبب وفاة الجندي الفرنسي والعمل على مساعدة كل الأطراف المتحاربة من أجل تنفيذ إتفاق الهدنة، وتكثيف العمليات من أجل حماية الأرواح في جنوب لبنان مطالبا بالالتزام بالقرار 1701 الأممي.

وأشار إلى أن الحرب أدت إلى سقوط الآلاف من المدنيين في جانبي الخط الأزرق،

وأكد المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان أن الأمم المتحدة كلفتهم بتنفيذ قرار 1701 الأممي من أجل السلام ولابد من المفاوضات من أجل حلول مستدامة للقضية.

وقال إن أهل الجنوب بدأوا فى العودة لمعرفة مصير منازلهم، رغم أنه لا يمكن معرفة مستقبل الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وأنه يتم رصد كل الخروقات الخاصة بالهدنة فى جنوب الليطاني.