قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سعر الدولار اليوم بعد تراجعه 3 جنيهات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

أنهى سعر الدولار تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2026 على تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصري داخل أغلب البنوك حيث فقد من اعلى سعر سجله وهو 54.6 بنحو 3 جنيهات.

سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم الأحد

شهدت البنوك المصرية اليوم انخفاضًا طفيفًا في سعر الدولار، حيث سجلت الأسعار التالية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

51.67 جنيه للشراء

51.81 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB):

51.64 جنيه للشراء

51.74 جنيه للبيع

بنك البركة:

51.65 جنيه للشراء

51.75 جنيه للبيع

ويعكس هذا الأداء حالة من التراجع المحدود والمتزامن في معظم البنوك، ما يشير إلى تحرك السوق في نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم.

استقرار نسبي في سوق الصرف

رغم التراجع الطفيف، لا يزال سعر الدولار يتحرك في نطاق مستقر نسبيًا، حيث لم تشهد السوق قفزات كبيرة أو انخفاضات حادة خلال الفترة الأخيرة.

 هذا الاستقرار يعود إلى توازن نسبي بين العرض والطلب على الدولار داخل السوق المحلي، إلى جانب تحسن بعض مصادر النقد الأجنبي.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت نحو 85 مليون دولار.

وسجل الاحتياطي النقدي مستوى قياسيًا جديدًا، ليصبح الأعلى في تاريخ مصر، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

قفزة في تحويلات المصريين بالخارج

كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% لتسجل نحو 25.6 مليار دولار مقارنة بنحو 20 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، سجلت التحويلات خلال يناير 2026 نموًا بنسبة 21%، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025.

تأثير المؤشرات على سعر الدولار

تعكس هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، خاصة ارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة التحويلات، دعمًا نسبيًا للجنيه المصري، وهو ما ساهم في تقليل الضغوط على سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة.

كما أن زيادة التدفقات الدولارية تساعد في تعزيز استقرار سوق الصرف، وتقلل من حدة التقلبات في أسعار العملات الأجنبية.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الدولار التحرك داخل نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مع بقاء السوق حساسًا لأي تطورات عالمية أو محلية قد تؤثر على حركة العملة الأمريكية.

