في أول تعامل اليوم .. سعر الدولار يسجل 51.79 جنيه بالبنوك

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 19-4-2026 وذلك لليوم الرابع علي التوالي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيهًا للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 51,67 جنيهًا للشراء و 51.77 جنيهاً للبيع في بنكي الإمارات دبي و فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيهًا للشراء و 51.82 جنيهًأ للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.75 جنيهًا للشراء و 51.85 جنيهًا للبيع في بنوك " الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، البركة".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،المصرف المتحد، قناة السويس، التنمية الصناعية، ميد بنك، بنك مصر، المصري الخليجي، الأهلي المصري، نكست، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 51.8 جنيهًا للشراء و 51.9 جنيهًا للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيها للبيع في بنك سايب.