لم يتحرك .. آخر سعر للدولار في السوق الرسمي اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 18-4-2026 دون أي تحرك له منذ الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتًا من دون تغيير على مستوي الجهاز المصرفي متأثرًا بتعطل العمل في البنوك المصرية قبل يومين.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي عن تعطل العمل في كافة البنوك المصرية وفروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقًأ لآخر تداول؛ 51.75 جنيهًأ للشراء و 51.88 جنيهًأ للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.68 جنيهًأ للشراء و 51.78 جنيهًأ للبيع في بنكي " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

وصل ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيهًا للشراء و 51.82 جنيهًا للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB،أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.75 جينهًا لشراء و 51.85 جنيهًأ للبيع في بنوك " الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، البركة، المصري لتنمية الصادرات.

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيهًأ للشراء و 51.87 جنيهًا للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، ميد بنك، قناة السويس،HSBC، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 51.8 جنيهًا لشراء و 51.9 جنيهًا للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيهًا للبيع في بنك سايب.