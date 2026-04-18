الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم 18 أبريل 2026 في البنوك المصرية

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم 18 أبريل 2026 في البنوك المصرية .. شهد سعر الدولار في مصر حالة من الاستقرار مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026، مع تسجيل مستويات متقاربة في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفي، وسط متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين لتطورات أسعار الصرف وتأثيرها على حركة الأسواق، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.75 جنيه للشراء و51.88 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية، وهو ما يعكس استقرارا ملحوظا في متوسط السعر الرسمي للعملة الأمريكية داخل السوق المصرفي المصري، مع استمرار ثبات المؤشرات مقارنة ببداية اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك مصر والبنوك الحكومية

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، وهو مستوى يعكس حالة من الثبات داخل أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، ويعكس أيضا استقرارا نسبيا في تسعير العملة داخل البنوك الحكومية الأخرى التي تحافظ على نطاقات سعرية متقاربة.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي وبنوك القطاع الخاص

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند مستوى 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان نحو 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، ما يعكس فروقا طفيفة بين البنوك الخاصة في تحديد أسعار الصرف وفقا لسياسات العرض والطلب.

الدولار

سعر الدولار في بنك فيصل والمصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك فيصل نحو 51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع، فيما بلغ في المصرف المتحد نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، وهي مستويات تؤكد استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق المصرفي المصري خلال تعاملات اليوم.

أسعار الدولار في البنوك العربية والأجنبية

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.77 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تقاربا واضحا في الأسعار بين البنوك الأجنبية والعربية العاملة داخل مصر.

الدولار

تحديث أسعار الدولار في عدد من البنوك

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى على النحو الآتي، حيث سجل في بنك الإسكندرية نحو 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، كما وصل في بنك الكويت الوطني إلى نحو 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، ما يعكس اتساقا عاما في مستويات الأسعار داخل السوق.

تحليل استقرار سعر الدولار اليوم في مصر

تعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري خلال تعاملات اليوم، حيث لم تشهد الأسعار تحركات كبيرة، مع وجود فروق محدودة بين البنوك نتيجة اختلاف سياسات التسعير، وهو ما يعد أمرا طبيعيا في ظل آليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

ويتابع المتعاملون في السوق تطورات أسعار الدولار بشكل لحظي، خاصة مع تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب ارتباطه بحركة الاستيراد والتصدير، ما يجعل استقرار العملة الأمريكية عاملًا مهمًّا في دعم التوازن الاقتصادي.

الدولار

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

في ظل المؤشرات الحالية، من المتوقع استمرار تحرك سعر الدولار في نطاقاته الحالية خلال الفترة المقبلة، ما لم تظهر متغيرات جديدة تؤثر على السوق، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وهو ما يجعل حالة الترقب قائمة لدى مختلف الفئات المرتبطة بحركة العملة.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

حملات تموينية متنوعة

ضبط 3 أطنان لبن و60 كرتونة مقرمشات ولحوم مصنعة غير صالحة بالمنيا

توريد الاقماح بسوهاج

محافظ سوهاج: توريد أكثر من 3322 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

محافظ المنوفية

أنقذ الفتاة من الغرق.. محافظ المنوفية يكرم شاب ويهديه درع المحافظة ومكافأة مالية تقديراً لشجاعته

بالصور

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد