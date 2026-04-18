سعر الدولار اليوم 18 أبريل 2026 في البنوك المصرية .. شهد سعر الدولار في مصر حالة من الاستقرار مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026، مع تسجيل مستويات متقاربة في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفي، وسط متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين لتطورات أسعار الصرف وتأثيرها على حركة الأسواق، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.75 جنيه للشراء و51.88 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية، وهو ما يعكس استقرارا ملحوظا في متوسط السعر الرسمي للعملة الأمريكية داخل السوق المصرفي المصري، مع استمرار ثبات المؤشرات مقارنة ببداية اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر والبنوك الحكومية

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، وهو مستوى يعكس حالة من الثبات داخل أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، ويعكس أيضا استقرارا نسبيا في تسعير العملة داخل البنوك الحكومية الأخرى التي تحافظ على نطاقات سعرية متقاربة.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي وبنوك القطاع الخاص

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند مستوى 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان نحو 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، ما يعكس فروقا طفيفة بين البنوك الخاصة في تحديد أسعار الصرف وفقا لسياسات العرض والطلب.

سعر الدولار في بنك فيصل والمصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك فيصل نحو 51.68 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع، فيما بلغ في المصرف المتحد نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، وهي مستويات تؤكد استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق المصرفي المصري خلال تعاملات اليوم.

أسعار الدولار في البنوك العربية والأجنبية

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.77 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، بينما سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تقاربا واضحا في الأسعار بين البنوك الأجنبية والعربية العاملة داخل مصر.

تحديث أسعار الدولار في عدد من البنوك

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى على النحو الآتي، حيث سجل في بنك الإسكندرية نحو 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس نحو 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، كما وصل في بنك الكويت الوطني إلى نحو 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، ما يعكس اتساقا عاما في مستويات الأسعار داخل السوق.

تحليل استقرار سعر الدولار اليوم في مصر

تعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري خلال تعاملات اليوم، حيث لم تشهد الأسعار تحركات كبيرة، مع وجود فروق محدودة بين البنوك نتيجة اختلاف سياسات التسعير، وهو ما يعد أمرا طبيعيا في ظل آليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

ويتابع المتعاملون في السوق تطورات أسعار الدولار بشكل لحظي، خاصة مع تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب ارتباطه بحركة الاستيراد والتصدير، ما يجعل استقرار العملة الأمريكية عاملًا مهمًّا في دعم التوازن الاقتصادي.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

في ظل المؤشرات الحالية، من المتوقع استمرار تحرك سعر الدولار في نطاقاته الحالية خلال الفترة المقبلة، ما لم تظهر متغيرات جديدة تؤثر على السوق، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وهو ما يجعل حالة الترقب قائمة لدى مختلف الفئات المرتبطة بحركة العملة.