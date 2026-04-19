صحيفة ألمانية تكشف تفاصيل حادث المعبد اليهودي في مدينة مويرس

نفذت الأجهزة الأمنية الألمانية، عملية أمنية واسعة النطاق، حيث شارك فيها القوات الخاصة في مدينة مويرس غرب ألمانيا ، بالقرب من معبد سيخي يعتقد أن مسلحا يختبئ فيه.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية : "تحلق مروحية تابعة للشرطة فوق المعبد السيخي والمنطقة مطوقة بالكامل، ومن المقرر أن تقتحم القوات الخاصة المعبد، الواقع في منطقة سكنية هادئة".

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن شجارا اندلع بين مجموعتين في المعبد وورد أن الخلاف نشب نتيجة صراعات داخلية.

ووفق الصحيفة، فقد أُصيب شخص بجرح طفيف، بينما تعرض اثنان آخران لإصابات في الرأس والساق، ونظرا لسماع شهود عيان دوي إطلاق نار، تم استدعاء القوات الخاصة، فيما يعتقد أن مسلحا يختبئ في المعبد.