الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بمكونات طبيعية.. طرد الناموس والذباب من المنزل خلال دقائق بطريقة آمنة وفعالة

الذباب والناموس
الذباب والناموس
ريهام قدري

 يعاني كثيرين من انتشار الناموس والذباب داخل المنازل، مما يسبب إزعاجًا كبيرًا خاصة في ساعات الليل. 

ورغم استخدام المبيدات الحشرية، إلا أن بعض الأسر تفضل الحلول الطبيعية الأكثر أمانًا بعيدًا عن المواد الكيميائية.

ونستعرض مجموعة من المكونات الطبيعية التي تساعد على طرد الناموس والذباب من المنزل خلال دقائق وبطريقة بسيطة وآمنة.

الليمون والقرنفل أقوى طارد طبيعي للحشرات

بـ 5 وصفات .. التخلص من الناموس بالليمون


يعد الليمون مع حبات القرنفل من أشهر الطرق المنزلية الفعالة لطرد الذباب والناموس، حيث تنبعث منهما رائحة قوية لا تتحملها الحشرات.
طريقة الاستخدام:
يتم تقطيع ليمونة إلى نصفين.
تثبيت حبات القرنفل داخل اللب.
وضعها في أماكن تواجد الحشرات مثل المطبخ وغرف النوم.

 الخل الأبيض لطرد الذباب فورًا

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..


رائحة الخل النفاذة تعمل على إبعاد الذباب بسرعة.
طريقة الاستخدام:
وضع كوب من الخل الأبيض في ركن المطبخ.
يمكن إضافة قطرات من سائل تنظيف لزيادة الفعالية.
يُترك في المكان لساعات قليلة لنتيجة واضحة.

 الزيوت العطرية (النعناع – اللافندر – الليمون)

الزيوت الطبيعية تعتبر من أفضل الحلول لطرد الناموس بشكل آمن.
طريقة الاستخدام:
إضافة قطرات من الزيت العطري إلى ماء في بخاخ.
رش الغرف والزوايا القريبة من النوافذ.
يمكن استخدام جهاز تبخير الزيوت لنشر الرائحة.

 أوراق الريحان لطرد الناموس

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

نبتة الريحان لا تُستخدم فقط في الطعام، لكنها أيضًا طارد طبيعي للحشرات.
طريقة الاستخدام:
وضع أصيص ريحان في النوافذ والمطبخ.
فرك أوراقه وإطلاق رائحته في الغرفة عند الحاجة.

 الثوم.. حل قوي وفعال

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

رغم رائحته القوية، إلا أن الثوم من أكثر المواد الطبيعية التي تكرهها الحشرات.
طريقة الاستخدام:
غلي فصوص الثوم في ماء.
ترك الخليط ليبرد ثم وضعه في بخاخ ورشه في أركان المنزل.

 نصائح مهمة لتقليل انتشار الحشرات

التخلص من القمامة يوميًا.
تغطية الأطعمة جيدًا.
سد الفتحات والشقوق في النوافذ.
الحفاظ على نظافة المطبخ باستمرار.

