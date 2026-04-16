تجنبها فورًا .. هذه الأسباب تجذب الذباب داخل منزلك

يلاحظ العديد من أصحاب المنازل وجود الذباب في منازلهم خلال أواخر الربيع والصيف والخريف. تدخل هذه الحشرات إلى المنازل لأسباب عديدة، لكن معظمها يدخل للتغذي على القمامة أو الفواكه والخضراوات الناضجة أو الرطوبة.

لتحديد ما يجذب الذباب إلى منزلك، من المهم تحديد نوع الآفة التي تواجهها.. ينجذب ذباب المنزل العادي إلى الأوساخ العضوية المتحللة مثل البراز واللحوم المتعفنة، بينما يبحث ذباب الفاكهة عن المواد السكرية ويتغذى بشكل أساسي على الفاكهة الناضجة جدًا والمشروبات الغازية المسكوبة والكحول. أما ذباب المجاري فيحتاج إلى مناخ رطب ومواد عضوية، وينجذب إلى المصارف حيث يضع بيضه.

ما الذي يجذب الذباب إلى داخل المنازل؟

تنتشر هذه الآفات في المناطق المهملة، ومن العوامل التي تجذب الذباب إلى المنازل وحولها ما يلي:

-صناديق القمامة تُركت مكشوفة

-السماد أو براز الحيوانات الأليفة حول الساحات.

-تخمير الفاكهة على أسطح المطبخ.

-مشروبات غازية مسكوبة وعبوات مفتوحة من الكحول

-تتراكم الرواسب في قاع المصارف وتغطي جدرانها الداخلية

كما أن ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة يؤدي إلى انتشار الذباب داخل المنازل. وتنجذب بعض أنواع الذباب، مثل ذباب العنقود، إلى المباني في أوقات معينة من السنة.

كيفية الوقاية من الذباب



بعد تحديد العوامل التي تجذب الذباب ، يمكن لأصحاب المنازل إجراء تعديلات لمنع عودته. إزالة النفايات الداخلية والخارجية، والحفاظ على نظافة حاويات القمامة وتغطيتها، وتنظيف فضلات الحيوانات الأليفة بانتظام، كلها عوامل تُسهم في تقليل أعداد الذباب.

كما يُساعد التخلص من الطعام المتعفن وتعقيم مطحنة النفايات في مكافحته. من المهم أيضًا التأكد من إحكام إغلاق النوافذ وإبقاء الأبواب مغلقة عند عدم استخدامها لمنع دخول الذباب إلى المنزل، وهذا أمر بالغ الأهمية في حال الرغبة في منع الذباب.

المصدر: orkin