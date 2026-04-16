بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تجنبها فورًا .. هذه الأسباب تجذب الذباب داخل منزلك

هاجر هانئ

يلاحظ العديد من أصحاب المنازل وجود الذباب في منازلهم خلال أواخر الربيع والصيف والخريف. تدخل هذه الحشرات إلى المنازل لأسباب عديدة، لكن معظمها يدخل للتغذي على القمامة أو الفواكه والخضراوات الناضجة أو الرطوبة.

لتحديد ما يجذب الذباب إلى منزلك، من المهم تحديد نوع الآفة التي تواجهها.. ينجذب ذباب المنزل العادي إلى الأوساخ العضوية المتحللة مثل البراز واللحوم المتعفنة، بينما يبحث ذباب الفاكهة عن المواد السكرية ويتغذى بشكل أساسي على الفاكهة الناضجة جدًا والمشروبات الغازية المسكوبة والكحول. أما ذباب المجاري فيحتاج إلى مناخ رطب ومواد عضوية، وينجذب إلى المصارف حيث يضع بيضه.

ما الذي يجذب الذباب إلى داخل المنازل؟

تنتشر هذه الآفات في المناطق المهملة،  ومن العوامل التي تجذب الذباب إلى المنازل وحولها ما يلي:

-صناديق القمامة تُركت مكشوفة

-السماد أو براز الحيوانات الأليفة حول الساحات.

-تخمير الفاكهة على أسطح المطبخ.

-مشروبات غازية مسكوبة وعبوات مفتوحة من الكحول

-تتراكم الرواسب في قاع المصارف وتغطي جدرانها الداخلية

كما أن ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة يؤدي إلى انتشار الذباب داخل المنازل. وتنجذب بعض أنواع الذباب، مثل ذباب العنقود، إلى المباني في أوقات معينة من السنة.

كيفية الوقاية من الذباب


بعد تحديد العوامل التي تجذب الذباب ، يمكن لأصحاب المنازل إجراء تعديلات لمنع عودته. إزالة النفايات الداخلية والخارجية، والحفاظ على نظافة حاويات القمامة وتغطيتها، وتنظيف فضلات الحيوانات الأليفة بانتظام، كلها عوامل تُسهم في تقليل أعداد الذباب.

 كما يُساعد التخلص من الطعام المتعفن وتعقيم مطحنة النفايات في مكافحته. من المهم أيضًا التأكد من إحكام إغلاق النوافذ وإبقاء الأبواب مغلقة عند عدم استخدامها لمنع دخول الذباب إلى المنزل، وهذا أمر بالغ الأهمية في حال الرغبة في منع الذباب.

المصدر: orkin

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

الاولمبياد

الأولمبياد الخاص المصري ينظم قافلتين طبيتين لخدمة لاعبيه بالمحافظات

ألفاريز

أتلتيكو مدريد يصدم برشلونة بشأن رحيل جوليان ألفاريز

عمر كمال

سر ظهور عمر كمال في مران الاهلي أمس |تفاصيل

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد