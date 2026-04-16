قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

غزو الذباب يهاجم المنازل.. حلول طبيعية تخلصك منه فورًا

الذباب
الذباب
ريهام قدري

تشهد بعض المناطق خلال هذه الفترة انتشارًا ملحوظًا للذباب داخل المنازل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، ما يثير القلق بسبب قدرته على نقل البكتيريا وتلويث الطعام. وفي ظل تجنب كثير من الأسر لاستخدام المبيدات الكيميائية، تبرز الحلول الطبيعية كخيار آمن وفعال للحد من هذه المشكلة.

لماذا يزداد الذباب؟

ينجذب الذباب إلى بقايا الطعام والقمامة والرطوبة، ومع ارتفاع الحرارة تتكاثر أعداده بسرعة، ما يسهل دخوله إلى المنازل المفتوحة أو سيئة التهوية.

طرق طبيعية لطرد الذباب من المنزل:

النعناع والريحان:
تساعد زراعة النعناع أو الريحان قرب النوافذ أو في المطبخ على طرد الذباب، بسبب الروائح النفاذة التي لا يفضلها.

الليمون والقرنفل:
يمكن غرس أعواد القرنفل في نصف ليمونة ووضعها في أماكن تجمع الذباب، حيث تعمل هذه الرائحة المركبة على إبعاده بشكل ملحوظ.

خل التفاح والصابون:
يُعد خليط خل التفاح مع بضع قطرات من سائل تنظيف الأطباق مصيدة فعالة، إذ يجذب الذباب ثم يمنعه من الهروب.

الخل الأبيض للتنظيف:
يساهم تنظيف الأسطح والأرضيات بالخل الأبيض في إزالة الروائح التي تجذب الذباب، مما يقلل من تواجده.

الثوم:
غلي فصوص الثوم في الماء ورش السائل في أركان المنزل قد يساعد في طرد الذباب بفضل رائحته القوية.


نصائح للوقاية اليومية:

 

التخلص من القمامة بشكل منتظم

تغطية الطعام وعدم تركه مكشوفًا

تركيب سلك ضيق على النوافذ

تنظيف الأحواض والمصارف باستمرار

غلق الشقوق والفتحات الصغيرة



الاعتماد على الطرق الطبيعية، إلى جانب الحفاظ على نظافة المنزل، يعد الحل الأكثر أمانًا وفعالية لمواجهة انتشار الذباب، خاصة في فترات الذروة، دون التعرض لمخاطر المواد الكيميائية.

الذباب ذباب طريقة القضاء علي الذباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

