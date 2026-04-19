حقيقة وفاة ضياء العوضي.. محاميه يحسم الجدل ويكشف الإجراءات الرسمية بعد الشائعات

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الدكتور ضياء العوضي، أخصائي التغذية العلاجية، في دولة الإمارات، ما أثار حالة من الجدل بين النفي والتأكيد من مصادر مختلفة.

محاولة لحسم الجدل

وفي محاولة لحسم الجدل، تواصلت الإعلامية نهال طايل مع المستشار مصطفى مجدي، محامي الدكتور ضياء العوضي، خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، والذي نفى بشكل قاطع صحة هذه الأنباء.

وأكد المحامي أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح ولا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الأسرة تتابع الموقف رسميًا من خلال القنوات القانونية.

وأوضح أن العائلة تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية منذ واقعة اختفائه، إلا أنه لم يتم تلقي أي إخطار رسمي يفيد بوفاته حتى الآن.

وأضاف أن آخر تواصل بين الأسرة والدكتور ضياء كان يوم الأحد 12 أبريل، لافتًا إلى أن الجهات الرسمية أكدت للأسرة أنه في حال حدوث أي تطور في القضية، سيتم إبلاغهم مباشرة عبر القنوات المعتمدة.