حقيقة مفاوضات روجر شميدت مع الأهلي خلفا لتوروب

كشفت مصادر مطلعة أن الألماني روجر شميدت لا يدخل ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، نافية وجود أي مفاوضات بين الطرفين.

وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي لم تفتح أي خطوط اتصال مع المدرب الألماني، رغم ارتباط اسمه بالقلعة الحمراء خلال الأيام الماضية في ظل بحث النادي عن مدير فني جديد.

وأوضحت أن هناك عدة أسباب وراء استبعاد فكرة التعاقد مع شميدت، يأتي في مقدمتها المقابل المالي المرتفع المتوقع أن يطلبه المدرب وجهازه المعاون، وهو ما لا يتناسب مع الميزانية المخصصة للمدير الفني الجديد.

وأضافت المصادر أن الأهلي يدرس حاليًا عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب، من أجل اختيار المدير الفني الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد روجر شميدت من أبرز المدربين الألمان خلال السنوات الأخيرة، بعدما خاض تجارب ناجحة مع عدة أندية أوروبية، إلا أن توليه القيادة الفنية للأهلي يبدو مستبعدًا في الوقت الراهن.