العطيفي: ليس أمام إيران إلا الموافقة على مقترحات ترامب أو العودة للحرب

قال الدكتور محمد العطيفي، رئيس تحرير جريدة الشرق تريبيون من لندن، إن ليس أمام إيران إلا الموافقة على مقترحات ترامب أو العودة للحرب وتدمير وقصف محطات الطاقة.





وتابع الدكتور محمد العطيفي، رئيس تحرير جريدة الشرق تريبيون من لندن، في لقاء عبر زووم ببرنامج كلمة اخيرة مع الاعلامي احمد سالم، المذاع عبر قناة اون، أن المشهد الحالي للمفاوضات الأمريكية–الإيرانية لا يستبعد أي احتمال، في ظل استعدادات متوازية لمسارات تفاوضية وأخرى عسكرية.



وأوضح العطيفي، أن إيران باتت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بالاتفاق الذي عرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو العودة إلى مربع الحرب، مشيرًا إلى أن ترامب يعاود استخدام لغة التهديد، بما في ذلك التلويح بتدمير الجسور ومحطات الطاقة.

