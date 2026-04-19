أحمد موسى: «حكاية بطل» سلسلة وثائقية تخلّد بطولات وشهداء القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن إطلاق سلسلة أفلام وثائقية جديدة تحت عنوان «حكاية بطل»، والتي توثق قصص أبطال وشهداء القوات المسلحة المصرية، في أعمال تُعرض للمرة الأولى بروايات حقيقية موثقة عن تضحياتهم في مواجهة الإرهاب.

وأوضح موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن السلسلة تبدأ عرضها يوم 25 أبريل بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، وتضم 30 حلقة تُعرض ثلاث مرات أسبوعيًا حتى نهاية يونيو، في تجربة إعلامية تهدف لتقديم توثيق مختلف لبطولات الشهداء بعيدًا عن الطابع الدرامي التقليدي.

وأشار إلى أن العمل يقدم تفاصيل دقيقة عن حياة كل شهيد، منذ لحظات وجوده في الميدان وحتى لحظة استشهاده، مستندًا إلى شهادات حقيقية لزملائه الذين شاركوه العمليات، سواء من الضباط أو صف الضباط أو الجنود.

وأكد أن الأبطال الحقيقيين هم من يحكون تفاصيل هذه القصص من أرض الواقع، ما يمنح المشاهد مصداقية وعمقًا إنسانيًا غير مسبوق.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن «حكاية بطل» تمثل رسالة وطنية مهمة للأسر والشباب، لإبراز تضحيات رجال القوات المسلحة، قائلًا إن مصر تملك جيشًا عظيمًا يستحق أن تُروى بطولاته للأجيال القادمة.