مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكبدة المشوية في المنزل بطعم شهي

ريهام قدري

تعد الكبدة المشوية من الأكلات السريعة والمغذية التي يفضلها الكثيرون، كما أنها خيار مناسب لوجبة غداء خفيفة أو عشاء سريع.


المكونات:
نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح
ثلاثة فصوص ثوم مفروم
عصير ليمونة
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ملح حسب الرغبة
فلفل أخضر شرائح حسب الرغبة


في وعاء عميق، يخلط الثوم مع عصير الليمون وزيت الزيتون والتوابل جيدا
تضاف الكبدة إلى التتبيلة وتقلب جيدا، ثم تترك لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة
تسخن الشواية أو المقلاة جيدا على نار عالية
توضع الكبدة وتقلب لمدة خمس إلى سبع دقائق حتى تنضج
يمكن إضافة الفلفل الأخضر في الدقائق الأخيرة حسب الرغبة


نصائح لنجاح عمل الكبدة المشوية في المنزل بطعم شهي


يفضل عدم ترك الكبدة فترة طويلة على النار حتى لا تصبح جافة
يجب أن تكون درجة الحرارة مرتفعة للحصول على طعم الشوي المميز
يمكن إضافة رشة خفيفة من الخل في النهاية لإعطاء نكهة مميزة


طريقة التقديم


تقدم الكبدة المشوية مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة والمخلل

الكبدة المشوية كبدة كبدة مشوية تتبيلة الكبدة المشوية

