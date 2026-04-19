برواس حسين تطرح أحدث أغانيها مودي عالي بتوقيع رودينا حطوم

طرحت المطربة العراقية برواس حسين أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «مودي عالي»، باللهجة المصرية، في خطوة جديدة تؤكد حرصها على التنوع والوصول إلى جمهور أوسع في الوطن العربي.



الأغنية جاءت بطابع رومانسي عصري، حيث كتب كلماتها خالد ڤرناس، ولحنها كريم فتحي، بينما تولى التوزيع الموسيقي إسلام غلاب، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، في تعاون فني متكامل يعكس جودة العمل على مستوى الصوت والصورة.

وحمل الكليب توقيع المخرجة اللبنانية رودينا حطوم، التي قدمت رؤية بصرية مميزة، اعتمدت على إيقاع رومانسي متناغم مع أجواء الأغنية، وهو ما انعكس في الصورة العاطفية المرحة التي جسدتها الكلمات، من خلال مفردات بسيطة وقريبة من الجمهور.

كما نجحت رودينا حطوم في إبراز الجانب الجمالي والاستعراضي للكليب، من خلال تقديم مشاهد راقصة وإطلالات متنوعة لبرواس حسين، ظهرت خلالها بأكثر من شكل، في عمل حافظ على طاقة بصرية متجددة تتماشى مع الإيقاع السريع وروح الأغنية الشبابية.

وتعكس كلمات «مودي عالي» حالة من الحب والانجذاب، حيث تقول:"هوا حب العمر كله ده اللي هفضل زي ضله... واللي قلبي داب ومالو ده اللي أنا بهواه...مودي عالي في حتة تانية.. حالة حلوة في كل ثانية.. عايشة جنبه أحلى دنيا طول ما أنا وياه" في تعبير بسيط ومباشر عن مشاعر العشق والارتباط.



وتواصل برواس حسين من خلال هذا العمل تقديم تجارب غنائية متنوعة، تمزج بين اللهجات المختلفة والأساليب الموسيقية الحديثة، في إطار سعيها لترسيخ حضورها على الساحة الغنائية العربية.