مانشستر سيتي يتعادل 1-1 مع أرسنال في شوط أول مثير

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، بالتعادل الإيجابي 1*1 بين الفريقين، في اللقاء الذي يجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 16.

ثم تعادل أرسنال من خطأ فادح لدورناروما في الدقيقة 18 ليستغله كاي هافيرتز ويسجل التعادل للجانرز.

تشكيل مانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: دونارما.

خط الدفاع: نونيس - خوسانوف - جيهي - أوريلي.

خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - ريان شرقي.

خط الهجوم: سيمينو - هالاند - جيرمي دوكو.

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي: ترافورد - أكي - ستونز - نوري - نيكولاس - ريندرز - فيل فودين - سافيو - عمر مرموش.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: موسكيرا - سالبيا - جابرييل - هيناكي.

خط الوسط: أوديجارد - زوبيمندي - رايس.

خط الهجوم: مادويكي - هافيرتز - إيزي.