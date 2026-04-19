مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بسب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام أرسنال في إطار الجولة 33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري عمر مرموش وتواجده على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: دونارما.
خط الدفاع: نونيس - خوسانوف - جيهي - أوريلي.
خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - ريان شرقي.
خط الهجوم: سيمينو - هالاند - جيرمي دوكو.
ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي: ترافورد - أكي - ستونز - نوري - نيكولاس - ريندرز - فيل فودين - سافيو - عمر مرموش.