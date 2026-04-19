تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهاني إلى الشيخ أيمن عبد الغني؛ بمناسبة صدور قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف - بتكليفه بتسيير الأعمال المالية والإدارية لوكالة الأزهر الشريف.

وزير الأوقاف يهنئ أيمن عبد الغني بتكليفه بتسيير أعمال وكالة الأزهر

وتمنى وزير الأوقاف، التوفيق للشيخ أيمن عبد الغني في أداء مهامه الجديدة؛ تعزيزًا لرسالة الأزهر الشريف، وتعزيز دوره في نشر الفكر المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، بما يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التحديات المعاصرة.

وفي السياق ذاته، أعرب الوزير عن تقديره البالغ للدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عمّا بذله من جهود مخلصة إبّان توليه المسئولية، بما أسهمت في تعزيز رسالة الأزهر العلمية والدعوية.

واختتم وزير الأوقاف بالدعاء "اللهَ نسأل أن يحفظ الأزهر الشريف، وأن يوفق قياداته وعلماءه لمواصلة رسالتهم المخلصة في خدمة الإسلام والوطن، وأن يديم عليه مكانته منارةً للعلم ومنارةً للعلم المستنير".