الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ربنا أرحم بيك من نفسك.. الأوقاف: إياك تفتكر إن الانتـ.ـحار حل ده بداية وجع أكبر

شخص مهموم - صورة تعبيرية
أحمد سعيد

حذرت وزارة الأوقاف، من استسلام الأشخاص لشعور اليأس والرغبة في إنهاء الحياة نتيجة المرور ببعض الضغوطات الحياتية، قائلة "الانتحار مش النهاية ده بداية وجع أكبر".

وأضافت الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "حاسس إنك تعبت؟ وإن الحمل بقى أكبر من طاقتك؟ وإن الدنيا ضاقت، والباب اتقفل في وشك؟.. 

الأوقاف: الدنيا دار ابتلاء وكل إنسان بيمر بلحظات ضعف

وتابعت الأوقاف "إحساسك بالألم حقيقي، وتعبك حقيقي، لكن الفكرة اللي بتقولك إن مفيش أمل... دي كذبة، الدنيا دار ابتلاء، وكل إنسان بيمر بلحظات ضعف، وأيام تقيلة، وساعات يحس إنه مش قادر يكمل. وده لا يقلل منك، ولا معناه إنك انتهيت... ده معناه إنك إنسان".

وشددت الأوقاف "إياك تفتكر إن الانتحار حل الانتحار مش نهاية للوجع... ده بداية وجع أكبر، وخسارة دنيا وآخرة، وصدمة بتسيب نار في قلوب أهلك وأحبابك سنين طويلة".

الأوقاف تحذر: إياك تفتكر إن الانتحار حل

ربنا سبحانه وتعالى أرحم بيك من نفسك، وما خلقكش علشان تضيع، ولا كتب عليك الألم علشان يهلكك، لكنه يبتليك ليطهرك، ويرفعك، ويفتح لك بابًا جديدًا ما كنتش تتخيله.

واستشهدت الأوقاف بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، وقول النبي ﷺ: "عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير".

واستطردت "كام واحد كان فاكر إن دي النهاية... وربنا فتح له باب فرح ماكانش على باله، وكام قلب اتكسر واتوجع... وربنا جبره لحد ما نسي وجعه، وكام عين بكت... وبعدها ضحكت وهي بتحمد ربنا على الفرج".

لو تعبت... اتكلم، لو حسّيت إنك مخنوق... اطلب مساعدة، لو الدنيا ضاقت بيك... قرب من أهلك والناس اللي بتحبك، لو زعلان... صلّي ركعتين، واحكي لربنا كل اللي جوا قلبك، ما تواجهش وجعك لوحدك، وما تصدقش صوت اليأس، وما تاخدش قرار في لحظة ألم يوجع قلوب ناس بتحبك العمر كله.

واختتمت الأوقاف "اصبر... الفرج على الباب، اثبت... النور أقرب مما تتخيل، عيش يومك... وربنا كفيل ببكرة.

وتوجهت الأوقاف، بالدعاء لكل مهموم بتفريج كربه قائلة "اللهم اشرح صدور المهمومين، واربط على القلوب المتعبة، وبدّل الحزن طمأنينة، والضيق فرجًا، واليأس أملًا ونورًا، اللهم ارحم أحياءنا وأمواتنا، واغمرهم بسعة رحمتك في دار كرامتك يا أرحم الراحمين".

