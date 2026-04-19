الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من بينهم محمد حفظي.. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالدورة الـ12

محمد حفظى
محمد حفظى
تقى الجيزاوي

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الدولية في دورته الثانية عشرة، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من صناع السينما من مصر والعالم.

وتضم لجنة التحكيم كلًا من الفنان كامل الباشا، والمنتج والسيناريست محمد حفظي، والممثلة ركين سعد، والدكتورة ميرفت أبو عوف، إلى جانب صانع الأفلام الإسباني جاومي كويلز.


ويُعد كامل الباشا من أبرز الأسماء في السينما والمسرح، حيث حصد جائزة كأس فولبي لأفضل ممثل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2017 عن دوره في فيلم «قضية رقم 23»، وشارك مؤخرًا في عدد من الأعمال الدولية.


أما محمد حفظي، فيُعد من أبرز المنتجين والسيناريست في المنطقة، حيث شارك في إنتاج عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحًا نقديًا، كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة دورات، وهو مؤسس شركة «فيلم كلينك».


فيما حققت ركين سعد حضورًا لافتًا على الساحة الفنية العربية والدولية، من خلال مشاركتها في أعمال سينمائية وتلفزيونية بارزة، من بينها «مدرسة الروابي للبنات» و«سفاح الجيزة». 


وتشغل الدكتورة ميرفت أبو عوف عددًا من المناصب الأكاديمية والثقافية، من بينها عميدة كلية الفنون البصرية بجامعة اسلسكا، كما شاركت في العديد من لجان التحكيم بالمهرجانات السينمائية.


ويملك جاومي كويلز خبرة واسعة في مجال صناعة الأفلام، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة الحائزة على جوائز، إلى جانب عمله الأكاديمي ومشاركته في لجان تحكيم دولية. 


المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي،والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة. 

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات في ضوء مبادرة "معًا بالوعي نحميها" بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

"معًا بالوعي نحميها".. قومي المرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

الأضاحي

هل تشتري الآن؟ تحركات جديدة في أسعار الأضاحي 2026

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

وفاة غامضة.. شهادة صادمة من عضو نقابة الأطباء عن الدكتور ضياء العوضي

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد