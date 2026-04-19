من بينهم محمد حفظي.. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالدورة الـ12

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الدولية في دورته الثانية عشرة، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من صناع السينما من مصر والعالم.



وتضم لجنة التحكيم كلًا من الفنان كامل الباشا، والمنتج والسيناريست محمد حفظي، والممثلة ركين سعد، والدكتورة ميرفت أبو عوف، إلى جانب صانع الأفلام الإسباني جاومي كويلز.



ويُعد كامل الباشا من أبرز الأسماء في السينما والمسرح، حيث حصد جائزة كأس فولبي لأفضل ممثل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2017 عن دوره في فيلم «قضية رقم 23»، وشارك مؤخرًا في عدد من الأعمال الدولية.



أما محمد حفظي، فيُعد من أبرز المنتجين والسيناريست في المنطقة، حيث شارك في إنتاج عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحًا نقديًا، كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة دورات، وهو مؤسس شركة «فيلم كلينك».



فيما حققت ركين سعد حضورًا لافتًا على الساحة الفنية العربية والدولية، من خلال مشاركتها في أعمال سينمائية وتلفزيونية بارزة، من بينها «مدرسة الروابي للبنات» و«سفاح الجيزة».



وتشغل الدكتورة ميرفت أبو عوف عددًا من المناصب الأكاديمية والثقافية، من بينها عميدة كلية الفنون البصرية بجامعة اسلسكا، كما شاركت في العديد من لجان التحكيم بالمهرجانات السينمائية.



ويملك جاومي كويلز خبرة واسعة في مجال صناعة الأفلام، حيث أخرج عددًا من الأفلام القصيرة الحائزة على جوائز، إلى جانب عمله الأكاديمي ومشاركته في لجان تحكيم دولية.



المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي،والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة.