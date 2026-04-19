تواصلت مع أسرته وسفير مصر في فرنسا.. وزيرة الثقافة تطمئن على هاني شاكر

تواصلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم مع نهلة توفيق، زوجة الفنان هاني شاكر، للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية، والوقوف على مدى استقرار وضعه الصحي، حيث يستكمل علاجه تحت إشراف طبي متخصص في أحد المستشفيات في فرنسا.



وأجرت وزيرة الثقافة اتصالًا مع السفير طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا، لمتابعة تفاصيل الرعاية الطبية المقدمة للفنان هاني شاكر داخل المستشفى، والتأكد من توافر جميع سبل الدعم والرعاية اللازمة خلال فترة علاجه.



وأكدت الدكتورة جيهان زكي أن الوزارة تتابع الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وتبذل كل ما في وسعها لتقديم جميع أوجه الدعم له ولأسرته في هذه المرحلة الدقيقة، تقديرًا لمكانته الكبيرة في قلوب المصريين والعرب.