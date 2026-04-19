تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا رسميًا جديدًا بشأن تداول عبوات مغشوشة من أحد المضادات الحيوية الشهيرة داخل السوق، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر، وتشديد الرقابة على سوق الدواء في مصر.

وأكدت الهيئة أن التحذير يأتي ضمن جهودها المستمرة لرصد أي مستحضرات دوائية غير مطابقة للمواصفات أو مشكوك في مصدرها، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف تداولها وسحبها من الأسواق.



تفاصيل التحذير الرسمي

أوضحت هيئة الدواء في منشورها رقم 28 لسنة 2026 وجود عبوات مجهولة المصدر من مستحضر Tavanic 500 mg التشغيلة رقم: FEG026 منسوب إنتاجها إلى شركة Sanofi.

وأكدت الهيئة أن هذه العبوات تم رصدها في السوق وتحمل نفس رقم التشغيلية، لكنها غير معروفة المصدر وليست صادرة بشكل رسمي من الشركة المنتجة.

جاء التحذير بناءً على إفادة الشركة المنتجة “سانوفي”، والتي أكدت وجود عبوات متداولة في الأسواق تحمل نفس رقم التشغيلة، لكنها مقلدة أو مجهولة المصدر.

ويُستخدم هذا الدواء كمضاد حيوي واسع المجال لعلاج العديد من أنواع العدوى البكتيرية، ما يجعل أي خلل في جودته أو مصدره خطورة مباشرة على صحة المرضى.

قرارات هيئة الدواء

اتخذت الهيئة عددًا من الإجراءات العاجلة، أبرزها:

وقف تداول المستحضر محل التحذير

ضبط وتحريز العبوات المشتبه بها

منع تداول أي عبوات غير موثقة المصدر

متابعة الأسواق والصيدليات لرصد أي مخالفات

كما شددت الهيئة على ضرورة عدم استخدام أي عبوات مشكوك فيها لحين التأكد من مصدرها الرسمي.



كيفية الإبلاغ والاستفسار

دعت هيئة الدواء المواطنين إلى ضرورة التواصل الفوري في حال وجود أي شكوك حول المستحضرات الدوائية عبر:

الخط الساخن: 15301

الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الدواء المصرية

وأكدت أن سرعة الإبلاغ تساعد في منع انتشار الأدوية المغشوشة وحماية صحة المواطنين.

أضرار الأدوية المغشوشة

حذرت الهيئة من خطورة تناول الأدوية مجهولة المصدر، مؤكدة أنها قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى اضطرابات في القلب ومشاكل في الكبد وتلف في الكلى وتأثيرات سلبية على الجهاز العصبي.



كما شددت على أن بعض هذه الأدوية قد لا تحتوي على المادة الفعالة أصلًا أو تحتوي على مواد ضارة.

نصحت هيئة الدواء المواطنين بـعدم شراء الأدوية من مصادر غير رسمية أو الإنترنت، والتأكد من مصدر الدواء قبل الاستخدام، ومراجعة الصيدلي عند وجود أي شك والإبلاغ عن أي عبوات غير مطابقة.

وأكدت أن جميع قرارات السحب تخص تشغيلات محددة فقط ولا تعني منع الدواء بشكل كامل من السوق.