تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

عبد العزيز جمال

أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا رسميًا جديدًا بشأن تداول عبوات مغشوشة من أحد المضادات الحيوية الشهيرة داخل السوق، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر، وتشديد الرقابة على سوق الدواء في مصر.

وأكدت الهيئة أن التحذير يأتي ضمن جهودها المستمرة لرصد أي مستحضرات دوائية غير مطابقة للمواصفات أو مشكوك في مصدرها، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف تداولها وسحبها من الأسواق.

تخلصوا منه فورًا.. قرار رسمي بسحب مضاد حيوي شهير من الصيدليات| ما هو؟

تفاصيل التحذير الرسمي

أوضحت هيئة الدواء في منشورها رقم 28 لسنة 2026 وجود عبوات مجهولة المصدر من مستحضر Tavanic 500 mg التشغيلة رقم: FEG026 منسوب إنتاجها إلى شركة Sanofi.

 وأكدت الهيئة أن هذه العبوات تم رصدها في السوق وتحمل نفس رقم التشغيلية، لكنها غير معروفة المصدر وليست صادرة بشكل رسمي من الشركة المنتجة.

جاء التحذير بناءً على إفادة الشركة المنتجة “سانوفي”، والتي أكدت وجود عبوات متداولة في الأسواق تحمل نفس رقم التشغيلة، لكنها مقلدة أو مجهولة المصدر.

ويُستخدم هذا الدواء كمضاد حيوي واسع المجال لعلاج العديد من أنواع العدوى البكتيرية، ما يجعل أي خلل في جودته أو مصدره خطورة مباشرة على صحة المرضى.

قرارات هيئة الدواء

اتخذت الهيئة عددًا من الإجراءات العاجلة، أبرزها:

  • وقف تداول المستحضر محل التحذير
  • ضبط وتحريز العبوات المشتبه بها
  • منع تداول أي عبوات غير موثقة المصدر
  • متابعة الأسواق والصيدليات لرصد أي مخالفات

كما شددت الهيئة على ضرورة عدم استخدام أي عبوات مشكوك فيها لحين التأكد من مصدرها الرسمي.

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

كيفية الإبلاغ والاستفسار

دعت هيئة الدواء المواطنين إلى ضرورة التواصل الفوري في حال وجود أي شكوك حول المستحضرات الدوائية عبر:

  • الخط الساخن: 15301
  • الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الدواء المصرية

وأكدت أن سرعة الإبلاغ تساعد في منع انتشار الأدوية المغشوشة وحماية صحة المواطنين.

أضرار الأدوية المغشوشة

حذرت الهيئة من خطورة تناول الأدوية مجهولة المصدر، مؤكدة أنها قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى اضطرابات في القلب ومشاكل في الكبد وتلف في الكلى وتأثيرات سلبية على الجهاز العصبي.

كما شددت على أن بعض هذه الأدوية قد لا تحتوي على المادة الفعالة أصلًا أو تحتوي على مواد ضارة.

نصحت هيئة الدواء المواطنين بـعدم شراء الأدوية من مصادر غير رسمية أو الإنترنت، والتأكد من مصدر الدواء قبل الاستخدام، ومراجعة الصيدلي عند وجود أي شك والإبلاغ عن أي عبوات غير مطابقة.

وأكدت أن جميع قرارات السحب تخص تشغيلات محددة فقط ولا تعني منع الدواء بشكل كامل من السوق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

ويندوز

تحديث KB5083826 لويندوز 11.. نظام لن تراه لكنه ينقذك

One UI 8.5

تحديث One UI 8.5 المجاني يجلب ذكاء Galaxy AI لملايين هواتف سامسونج

مايكروسوفت

تحديث جديد يسرع مستكشف الملفات في ويندوز 11 ويصلح الوضع المظلم ويدعم أرشيفات إضافية

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد