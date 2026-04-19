متحدث الصحة يكشف عن تفاصيل استقبال الدفعة 36 من المصابين الفلسطينيين

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل استقبال الدفعة 36 من المصابين الفلسطينيين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن يتم التعامل فورا مع الحالات وتوزيعهم على الاقسام المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للاشقاء المصابين الفلسطينيين.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى ان مصر تواصل استقبال الحالات الانسانية من غزة وتدفع بقوافل دعم الجديدة.

