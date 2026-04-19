مانشستر سيتي يفوز على أرسنال 2-1 ويحيى آماله في سباق البريميرليج

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره أرسنال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق ريان شرقي في الدقيقة 16.

ثم تعادل أرسنال من خطأ فادح لدورناروما في الدقيقة 18 ليستغله كاي هافيرتز ويسجل التعادل للجانرز.

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 65.

تشكيل مانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: دونارما.

خط الدفاع: نونيس - خوسانوف - جيهي - أوريلي.

خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - ريان شرقي.

خط الهجوم: سيمينو - هالاند - جيرمي دوكو.

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي: ترافورد - أكي - ستونز - نوري - نيكولاس - ريندرز - فيل فودين - سافيو - عمر مرموش.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: موسكيرا - سالبيا - جابرييل - هيناكي.

خط الوسط: أوديجارد - زوبيمندي - رايس.

خط الهجوم: مادويكي - هافيرتز - إيزي.

وبهذه النتيجة، أحيى فريق مانشستر سيتي آماله نحو التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم باحتلاله المركز الثاني برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن أرسنال المتصدر مع تبقي مباراة مؤجلة له.