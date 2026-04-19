الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الدخان حاصر المكان والحماية المدنية تسيطر.. تفاصيل 150 دقيقة وسط نيران مخزن خردة بمدينة نصر

حريق
حريق
رامي المهدي

في قلب مدينة لا تنام، حيث تتشابك الحكايات بين ضجيج الشوارع وهموم الحياة، اندلع حريق مفاجئ داخل مخزن خردة بمنطقة مدينة نصر، ليضع الجميع أمام اختبار إنساني صعب، عنوانه الشجاعة والصمود في مواجهة الخطر.

وسط ألسنة اللهب المتصاعدة والأدخنة الكثيفة خيمت على المكان، واجه رجال الحماية المدنية تحديًا استثنائيًا، بعدما ساهمت المواد سريعة الاشتعال داخل المخزن في تسارع انتشار النيران، مهددة سلامة المحيطين بالموقع، متسببة في حالات اختناق بين بعض الأهالي الذين حاولوا متابعة ما يجري بقلق وخوف.
 

واصل رجال الإطفاء، جهودهم في محاصرة النيران، والعمل على تبريد بؤر الاشتعال، بينما انشغل آخرون باستخراج التشوينات من داخل المخزن، في سباق مع الزمن لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.
 

القصة بدأت ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة، لتتحرك  سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لحماية المواطنين، والسيطرة على الموقف قبل تفاقمه.
 

وبالفحص، تبين أن المخزن يحتوي على كميات كبيرة من الخردة والمواد القابلة للاشتعال، وهو ما فسر سرعة اشتعال النيران، إلا أن جهود الحماية المدنية حالت دون امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، في إنجاز يعكس كفاءة وسرعة الاستجابة.

اندلاع الحريق

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق للسيطرة عليه ومنع انتشاره.
 

تفاصيل الحادث

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مخزن يحتوي على كميات من الخردة والمواد القابلة للاشتعال، ما ساهم في سرعة انتشار النيران. وتمكنت القوات من التعامل مع الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة إجراء التحريات لكشف ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.

وأشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب بمخزن خردة بشارع النصر من عزبة نصار بجوار مستشفى الصدر بالعباسية بحى غرب مدينة نصر دون إصابات أو وفيات .

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن الخردة ولم يمتد لمستشفى الصدر بالعباسية المجاور له .
 

 انتقل محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية من السيطرة عليه بواسطة٣ سيارات إطفاء، وجارى اعمال التبريد

