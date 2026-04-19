«سفاح التجمع» بنسخة ناقصة؟.. كاتب العمل يكشف مفاجأة الحذف دون الرجوع للمونتاج

كشف الكاتب محمد صلاح العزب، أن دور العرض السينمائي لا يمكن تقديم عمل فني إلا بعد حصولها على كل الموافقات النهائية من الرقابة.

وتابع خلال لقائه مع آية شعيب، وسارة سامي وشريف عبد البديع، مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم سفاح التجمع تم عرضه ليلة وقفة عيد الفطر المبارك 2026.



وأكد أن فيلم سفاح التجمع حقق إيرادات كبيرة جدًا، موضحًا أن الفيلم عاد بعد منعه بنسخة ليس هي الأفضل وتم الحذف منها رغم أنها كان مع الرقابة بشكل يومي وكانوا موافقين على كل ما تم كتابته.

وأردف الكاتب محمد صلاح العزب، أنه تم حذف مشاهد من النسخة التي تم عرضها بشكل لاحظه الجمهور لأنه تم قصه داخل السينما دون الرجوع للمونتاج.

