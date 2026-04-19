إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بفسخ الشراكة مع دولة الاحتلال

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على عزم مدريد تقديم طلب بفسخ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال.

وفي وقت سابق ؛ أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستواصل الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ ومع ما تعتبره عادلا وشرعيا وقانونيا.

وقال رئيس وزراء أسبانيا في تصريحات له : اليوم يتم طمس الشرعية الدولية ومن يرفع صوته ضد الدول المنتهكة للقانون الدولي يتم تهديده.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني: نتعرض للتهديد لأننا نرفع أصواتنا ضد الحكومات التي تنتهك القانون الدولي.



وتابع : ندعم العدالة وألا يكون هناك إفلات من العقاب لمن يقومون بالإبادة الجماعية مثل ما نراه في غزة ونأمل ألا يتكرر في لبنان.

وزاد رئيس الوزراء الإسباني: يجب أن نعيد بناء النظام الدولي على أساس الشرعية وليس على أساس الإفلات من العقاب.

وأمضى رئيس الوزراء الإسباني قائلا : نريد احترام الشرعية الدولية في الشرق الأوسط و"إسرائيل" هي الدولة الوحيدة التي تنتهكها.

وواصل : الحرب في إيران غير شرعية وخطأ سياسي فادح من قبل أمريكا و"إسرائيل".

وأتم رئيس الوزراء الإسباني قائلا : الدور الصيني مهم من أجل إيجاد مسارات دبلوماسية لوقف الحرب وإعادة الاستقرار في "الشرق الأوسط".