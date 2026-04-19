ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا ويعادل أسطورة ليفربول

قاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الريدز للفوز على إيفرتون، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات البريميرليج.

وسجّل محمد صلاح أول هدف في مباراة ليفربول وإيفرتون على ملعب هيل ديكنسون، مُفتتحًا التسجيل في "ديربي الميرسيسايد" خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الأحد.

هدف محمد صلاح جاء بعدما استلم كودي جاكبو تمريرة خاطئة ومرر كرة بينية ذكية إلى "الفرعون"، الذي سددها بهدوء في شباك جوردان بيكفورد، مُشعلًا حماس جماهير إيفرتون.

وعادل صلاح رقم قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مرمى إيفرتون في العصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى 9 أهداف في مباراة "ديربي ميرسيسايد" طوال مسيرته مع ليفربول.

يذكر أن صلاح قد أعلن عن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعدما بلغت مسيرته مع "الريدز" 9 أعوام.