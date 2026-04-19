أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله هدف في شباك إيفرتون.. ماذا قال؟

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على تسجيله هدف في شباك ايفرتون وقيادته للريدز للفوز بنتيجة 2-1 في إطار الجولة 33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "شعور رائع أن أسجل في آخر ديربي، الأهم كان مساعدة الفريق على الاستقرار والشعور بثقة أكبر".

وأضاف: "كنا نعلم قبل المباراة أنها ستكون صعبة ومعقدة، أنا سعيد لتحقيق الفوز".

وعن اقتراب انتهاء مسيرته مع ليفربول، قال: "أتمنى فقط أن أواصل التسجيل ومساعدة الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا، آمل أن أودع الفريق بالطريقة المناسبة".

وسجل محمد صلاح هدفًا أمام إيفرتون ليصل إلى هدفه التاسع في مرمى التوفيز، ليعادل رقم ستيفن جيرارد كالهداف التاريخي لديربي الميرسيسايد.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز العاشر.