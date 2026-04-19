الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محافظ شمال سيناء: زيارة رئيس الوزراء تحمل رسائل استراتيجية.. والدولة تخطط لاستغلال أرض الفيروز

محمد البدوي

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة شمال سيناء، اليوم، جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وتحمل دلالات ورسائل متعددة على المستويين التنموي والاستراتيجي.
 

تنمية سيناء برؤية علمية

وأوضح مجاور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف تنمية سيناء برؤية علمية مدروسة، ترتكز على التخطيط الاستراتيجي الأمثل لاستغلال موارد وأراضي شبه الجزيرة.

التحركات الحكومية الأخيرة

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن التحركات الحكومية الأخيرة تعكس اهتمامًا متزايدًا بتسريع وتيرة التنمية في المنطقة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية لأهالي سيناء، وتعزيز الاستقرار، ودعم خطط الدولة الشاملة للتنمية المستدامة.

تحقيق التنمية الشاملة

وشدد على أن سيناء تمثل محورًا مهمًا في استراتيجية الدولة، مؤكدًا أن ما يجري من مشروعات وزيارات ميدانية يعكس إرادة حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة ودمج سيناء بشكل كامل في مسيرة البناء الوطني.

