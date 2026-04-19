متحدث الوزراء: العمل على إحداث تنمية شاملة في شمال سيناء

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن يتم العمل على أحداث تنمية شاملة في شمال سيناء، مضيفا أن التنمية المتكاملة في سيناء قائمة على سواعد أهالي شمال سيناء أنفسهم وفق توجيه الرئيس في هذا الشأن.

واضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاحد، ان شمال سيناء تعد منطقة جاذبة للاستثمار، وتتركز رؤية الدولة المصرية في تنمية شمال سيناء على أن تكون هذه المنطقة مقصدًا للاستثمار، كما يستهدف أن تكون مركزًا عمرانيًا وصناعيًا وتجاريًا وزراعيًا وسياحيًا كبيرًا لمصر

وتابع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المشروعات الجاري تنفيذها في شمال سيناء تأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.