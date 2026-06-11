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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1.5 طن جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مول شهير بالعبور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية، من ضبط 1.5 طن جبن رومي مبشور وجبن أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة العبور، وذلك خلال حملة تفتيشية مكثفة نفذتها فرق مراقبة الأغذية بالمديرية، في إطار جهود حماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.


جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.


وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الجبن الرومي المبشور والجبن الأبيض ظهرت عليها علامات واضحة للفساد والتلف والعفن، فضلًا عن تداولها بطرق غير صحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها للفحص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.


كما حررت اللجنة محضرًا لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير 92 محضرًا للعاملين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، فضلًا عن إعدام كميات من الأغذية غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وأوصت اللجنة بغلق المنشأة لإدارتها دون ترخيص ووجود نقص جسيم في الاشتراطات الصحية يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.


وأكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى وخطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بجميع مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تهدد سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.


وشارك في الحملة فريق مكتب أغذية العبور (2) برئاسة محمد صلاح رئيس المكتب، وعضوية مفتشي الأغذية عبد الكريم محمد، وأيمن عاطف، وثروت عبد العزيز.


وناشدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية للمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الشؤون الصحية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الطب الوقائي

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