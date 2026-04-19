مدبولي يتفقد مشروعات صحية ولوجستية في العريش لتعزيز الخدمات بشمال سيناء

قال مراسل القناة الإخبارية من شمال سيناء أيمن عماد، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يستعد لزيارة مدينة العريش، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، في مقدمتها القطاع الصحي والبنية التحتية.

وأوضح «عماد» أن الزيارة تشمل مستشفى العريش العام، حيث سيتم تفقد مبنى الغسيل الكلوي الذي تم إنشاؤه على مدار نحو 5 سنوات، وانتهى تنفيذه بالكامل، ويضم نحو 85 جهازًا بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة لأهالي شمال سيناء، إضافة إلى المرضى الفلسطينيين.

وأضاف أن رئيس الوزراء سيتوجه أيضًا إلى ميناء العريش البحري، الذي شهد أعمال تطوير كبيرة مؤخرًا، ما ساعد في استقبال عشرات السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية، حيث تم تدشين أرصفة جديدة ساهمت في تسهيل حركة السفن وتعزيز القدرة اللوجستية للميناء.

وأشار إلى أن الجولة ستشمل كذلك مطار العريش، الذي يجري تطويره لتحويله إلى مطار دولي قادر على استقبال رحلات الركاب والبضائع، في إطار خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية ودعم التنمية في سيناء.