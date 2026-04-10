إسبانيا: لن نسمح بتحويل لبنان إلى غزة أخرى.. ويجب تعليق التجارة مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: علينا ألا نسمح بتحويل لبنان إلى غزة أخرى، في إشارة إلى القطاع الفلسطيني الذي واجه عدوانا إسرائيليا غاشما على مدار 24 شهرا.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، إن على الاتحاد الأوروبي أن يعلق الاتفاق التجاري مع إسرائيل.

وأضاف سانشيز،: "وقف إطلاق النار دائمًا ما يكون خبرًا جيدًا، خاصة إذا أدى إلى سلام عادل ودائم. لكن هذا الارتياح المؤقت لا يمكن أن ينسينا الفوضى، والدمار، والأرواح التي فقدت.

وتابع سانشيز أن حكومة إسبانيا لن تصفق لمن أشعلوا النيران في العالم لمجرد أنهم ظهروا الآن وهم يحملون دلواً لإطفائها. ما نحتاج إليه الآن هو: الدبلوماسية، والشرعية الدولية، والسلام.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني ابراهيم رضائي أنه يجب وقف حركة السفن في مضيق هرمز ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وكتب رضائي على منصة "إكس": "ردا على العدوان الهمجي للصهاينة على لبنان، يجب الآن وقف حركة السفن في هرمز، وبتوجيه ضربة قاسية وحاسمة، منع هذا الكلب المسعور والغدة السرطانية في المنطقة من التخريب".