نفاد الوقود من 250 محطة.. شلل يضرب أيرلندا بسبب حرب إيران

نفد ​​الوقود من 250 محطة وقود على الأقل في أيرلندا، حيث تستمر الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط في إحداث اضطرابات كبيرة.

وصرح كيفن مكبارتلان، رئيس هيئة "وقود أيرلندا"، وهي هيئة تمثل قطاع الوقود، لشبكة CNN بأن الاحتجاجات "تسببت في اضطراب كبير" في عمليات توصيل الوقود في جميع أنحاء البلاد، وأن عدد محطات الوقود التي تعاني من نقص الوقود قد يتضاعف ليصل إلى 500 محطة بحلول نهاية اليوم.

على مدار أربعة أيام هذا الأسبوع، توقفت حركة المرور على مساحات واسعة من الطرق السريعة في أيرلندا، حيث أوقف سائقو الشاحنات والمزارعون، الغاضبون من ارتفاع أسعار الديزل، شاحناتهم وجراراتهم.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مصطافين يترجلون من سياراتهم ويتوجهون سيراً على الأقدام إلى مطار دبلن وسط طوابير طويلة من السيارات.

صرح رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشيل مارتن، لمحطة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية RTÉ يوم الجمعة، بأن بلاده باتت "على حافة" الاضطرار إلى رفض شحنات النفط "في خضم أزمة عالمية في إمدادات النفط".

وأشار مارتن إلى ناقلة نفط عالقة قبالة الساحل الغربي لأيرلندا، والتي لم تتمكن من تفريغ شحنتها في ميناء جالواي بسبب إغلاقها من قبل المتظاهرين.

وقال الزعيم الأيرلندي إن "جهة أخرى ستشتري" هذا النفط إذا لم تتمكن أيرلندا من قبول هذه الناقلة، واصفًا عمليات الإغلاق بأنها "غير معقولة" و"غير منطقية".

ويجتمع مارتن وأعضاء آخرون في الحكومة، يوم الجمعة، مع هيئات تمثل المتظاهرين بهدف إنهاء عمليات الإغلاق.