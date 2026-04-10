أضرار بمنشأة رياضية.. حزب الله يدك إسرائيل بـ30 صاروخا

أفادت فرق الإنقاذ الإسرائيلية يوم الجمعة أن صاروخاً تابعاً لحزب الله أصاب مبنىً في ملعب رياضي بمدينة نهاريا شمال دولة الاحتلال ، مُلحقاً أضراراً دون وقوع إصابات.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 30 صاروخاً من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تأجيل غاراته على الضواحي الجنوبية لبيروت.

ومرّ أكثر من 24 ساعة على إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً بإخلاء الضواحي الجنوبية لبيروت، ومع ذلك لم تُنفّذ أي غارات.

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، تخفيف حدة الغارات الإسرائيلية على لبنان لمنع انهيار وقف إطلاق النار الهش مع إيران.

حتى اليوم، واصل سلاح الجو الإسرائيلي غاراته على حزب الله في لبنان، وإن كانت بوتيرة أقل قليلاً من الأيام السابقة.